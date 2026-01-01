Swift/BIC-Codes in Kolumbien

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Kolumbien

Banken in Kolumbien

ACCIONES Y VALORES S.A.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.

ALIANZA FIDUCIARIA

ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A

Häufig gestellte Fragen