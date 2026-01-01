Swift/BIC-Codes in Litauen

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

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Eine Liste von Banken in Litauen

Banken in Litauen

'ALENDE MARKETPLACE (LITHUANIA)' UAB

'CONNECTPAY' UAB

'MANEUVER LT'

AB ARTEA BANKAS

AB FJORD BANK

Häufig gestellte Fragen