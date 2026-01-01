Swift/BIC-Codes in Deutschland

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'AACHENER' GRUNDVERMOEGEN-KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

1NCE GMBH

360 TREASURY SYSTEMS AG

7ORCA ASSET MANAGEMENT AG

886 GMBH

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