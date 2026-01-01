Swift/BIC-Codes in Guinea

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Guinea

Banken in Guinea

ACCESS BANK GUINEE

AFG BANK GUINEE (FORMERLY SOCIETE GENERALE GUINEE)

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

AFRICAN LEASE GUINEE

AFRILAND FIRST BANK GUINEE S A

Häufig gestellte Fragen