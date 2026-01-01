Swift/BIC-Codes in Myanmar

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Myanmar

Banken in Myanmar

ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LTD

AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

AYEYARWADY BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED YANGON BRANCH

Häufig gestellte Fragen