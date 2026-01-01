Swift/BIC-Codes in der Schweiz

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Banken in der Schweiz

1875 FINANCE

2XIDEAS AG

AARGAUISCHE KANTONALBANK

ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOS, SUCCURSALE DE GENEVE

ABB ASEA BROWN BOVERI LTD

Häufig gestellte Fragen