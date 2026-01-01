Swift/BIC-Codes in Montenegro

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Montenegro

Banken in Montenegro

ADDIKO BANK A.D. PODGORICA

ADRIATIC BANK AD PODGORICA

CENTRAL BANK OF MONTENEGRO

CENTRALNA BANKA CRNE GORE (CENTRAL BANK OF MONTENEGRO)

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA

Häufig gestellte Fragen