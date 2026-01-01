Swift/BIC-Codes in Neuseeland

Finde den richtigen BIC/SWIFT-Code für deine Bank. Mithilfe des Namens oder des Standortes der Bank, kannst du auf dieser Seite nach dem korrekten Code suchen.

Einen BIC-Code prüfen

Gib einen BIC/SWIFT-Code ein, um zu prüfen, ob dieser korrekt ist und finde heraus, zu welcher Bank der Code gehört.

Alle Banken

Eine Liste von Banken in Neuseeland

Banken in Neuseeland

ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION

ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED

ANZ NEW ZEALAND INVESTMENTS LIMITED

APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ)

APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ) LIMITED

Häufig gestellte Fragen