Swift/BIC-Codes in Venezuela

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100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

ACTIVALORES CASA DE BOLSA, S.A.

BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL

BANCARACAS CASA DE BOLSA, C.A.

BANCO ACTIVO, C.A. BANCO UNIVERSAL

Häufig gestellte Fragen