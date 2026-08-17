Banco del Tesoro – Swift-Code in Venezuela

Der Swift/BIC-Code für Banco del Tesoro ist BDTEVECAXXX.

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BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL

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Du kannst VEF per Wise-Überweisung an BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren

Name der Bank

BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL

Adresse der Bank

CALLE GUACAIPURO TORRE BANCO DEL

Stadt

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BDTEVECAXXX

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Wie Wise funktioniert

Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten

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1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Venezuela

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Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte VEF an einen Empfänger in das Land Venezuela überweisen.

2. Wähle und überweise VEF

2. Wähle und überweise VEF

In meinem Wise-Konto wähle ich einfach VEF aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.

3. Das Geld kommt an

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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

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Swift-Codes von BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL

Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL.

Filialen von Banco del Tesoro

BDTEVECAXXX

CALLE GUACAIPURO TORRE BANCO DEL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.