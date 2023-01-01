10 آلاف فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

تحويل XPF إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ xpf
١٬١٧٠٫٣٧ scr

1.00000 XPF = 0.11704 SCR

Mid-market exchange rate at 04:01
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351718.27170.9230583.18250.8071351.546311.37085
1 SGD0.739809113.51760.6828961.53920.5971261.143981.01417
1 ZAR0.05472940.073977810.05051874.552530.04417410.08462880.0750259
1 EUR1.083351.4643619.7946190.11580.874451.67521.48511

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / روبية سيشيل
1 XPF0.11704 SCR
5 XPF0.58519 SCR
10 XPF1.17037 SCR
20 XPF2.34074 SCR
50 XPF5.85185 SCR
100 XPF11.70370 SCR
250 XPF29.25925 SCR
500 XPF58.51850 SCR
1000 XPF117.03700 SCR
2000 XPF234.07400 SCR
5000 XPF585.18500 SCR
10000 XPF1170.37000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / فرنك الـ CFP
1 SCR8.54427 XPF
5 SCR42.72135 XPF
10 SCR85.44270 XPF
20 SCR170.88540 XPF
50 SCR427.21350 XPF
100 SCR854.42700 XPF
250 SCR2136.06750 XPF
500 SCR4272.13500 XPF
1000 SCR8544.27000 XPF
2000 SCR17088.54000 XPF
5000 SCR42721.35000 XPF
10000 SCR85442.70000 XPF