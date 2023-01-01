5 فرنك سويسري إلى زلوتي بولندي

تحويل XPF إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

٥ xpf
٠٫١٨ pln

1.00000 XPF = 0.03688 PLN

Mid-market exchange rate at 03:51
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3516518.26740.923183.1990.8071351.546191.37085
1 SGD0.739836113.51490.68294761.55370.5971481.143931.0142
1 ZAR0.05474230.073992510.05053294.554510.04418450.08464220.0750435
1 EUR1.08331.4642419.7891190.12950.87441.674991.48504

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الزلوتي البولندي
1 XPF0.03688 PLN
5 XPF0.18442 PLN
10 XPF0.36884 PLN
20 XPF0.73768 PLN
50 XPF1.84419 PLN
100 XPF3.68838 PLN
250 XPF9.22095 PLN
500 XPF18.44190 PLN
1000 XPF36.88380 PLN
2000 XPF73.76760 PLN
5000 XPF184.41900 PLN
10000 XPF368.83800 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / فرنك الـ CFP
1 PLN27.11220 XPF
5 PLN135.56100 XPF
10 PLN271.12200 XPF
20 PLN542.24400 XPF
50 PLN1355.61000 XPF
100 PLN2711.22000 XPF
250 PLN6778.05000 XPF
500 PLN13556.10000 XPF
1000 PLN27112.20000 XPF
2000 PLN54224.40000 XPF
5000 PLN135561.00000 XPF
10000 PLN271122.00000 XPF