500 فرنك سويسري إلى دولار بليزي

تحويل XPF إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ xpf
٩٫١٥ bzd

1.00000 XPF = 0.01829 BZD

Mid-market exchange rate at 02:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.084390.22461.485491.67330.9630518.7825
1 GBP1.1437711.2402103.1971.699071.913891.1015121.483
1 USD0.922250.806322183.211.371.543210.888117.3222
1 INR0.01108350.00969020.012017810.01646440.0185460.0106730.208174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار بليز
1 XPF0.01829 BZD
5 XPF0.09146 BZD
10 XPF0.18292 BZD
20 XPF0.36584 BZD
50 XPF0.91460 BZD
100 XPF1.82921 BZD
250 XPF4.57302 BZD
500 XPF9.14605 BZD
1000 XPF18.29210 BZD
2000 XPF36.58420 BZD
5000 XPF91.46050 BZD
10000 XPF182.92100 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / فرنك الـ CFP
1 BZD54.66840 XPF
5 BZD273.34200 XPF
10 BZD546.68400 XPF
20 BZD1093.36800 XPF
50 BZD2733.42000 XPF
100 BZD5466.84000 XPF
250 BZD13667.10000 XPF
500 BZD27334.20000 XPF
1000 BZD54668.40000 XPF
2000 BZD109336.80000 XPF
5000 BZD273342.00000 XPF
10000 BZD546684.00000 XPF