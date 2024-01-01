بيزو أوروغواي إلى الكراث الألباني Historical Exchange Rates

Welcome to the بيزو أوروغواي إلى الكراث الألباني history summary. This is the بيزو أوروغواي (UYU) إلى الكراث الألباني (ALL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UYU and ALL historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 uyu
2,230.98 all

$U1.000 UYU = Lek2.231 ALL

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

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UYU إلى ALL مخطط التحويل

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بيزو أوروغواي إلى الكراث الألباني exchange rate history

The exchange rate for بيزو أوروغواي إلى الكراث الألباني is currently ٢٫٢٣١ today, reflecting a 0.525% change since yesterday. Over the past week, the value of بيزو أوروغواي has remained relatively stable, with a 0.018% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of بيزو أوروغواي إلى الكراث الألباني has fluctuated between a high of ٢٫٢٣٩ on 26-08-2024 and a low of ٢٫٢١٤ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a -0.755% decrease in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8431.11593.5921.5011.6410.94121.926
1 GBP1.18711.323111.0721.7811.9471.11726.021
1 USD0.8970.756183.9581.3461.4720.84419.669
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.234

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أوروغواي إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UYU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

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    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UYU الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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