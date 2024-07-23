烏拉圭比索兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為2.303，較昨日改變了0.344%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.894%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在23-07-2024高見2.308，並在23-07-2024低見2.276。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.972%。