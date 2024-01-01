نحن الدولار إلى الهريفنيا الأوكرانية Historical Exchange Rates
Welcome to the نحن الدولار إلى الهريفنيا الأوكرانية history summary. This is the نحن الدولار (USD) إلى الهريفنيا الأوكرانية (UAH) exchange rate history summary page, detailing 5 years of USD and UAH historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.
Loading
نحن الدولار إلى الهريفنيا الأوكرانية exchange rate history
The exchange rate for نحن الدولار إلى الهريفنيا الأوكرانية is currently ٤٠٫٢٥٠ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of نحن الدولار has remained relatively stable, with a -0.494% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of نحن الدولار إلى الهريفنيا الأوكرانية has fluctuated between a high of ٤٠٫٤٥٠ on 17-06-2024 and a low of ٤٠٫٢٥٠ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.247% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى هريفنا أوكرانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.