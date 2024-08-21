الهريفنيا الأوكرانية إلى الدولار الأمريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى الدولار الأمريكي history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى الدولار الأمريكي (USD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and USD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى الدولار الأمريكي exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى الدولار الأمريكي is currently ٠٫٠٢٤ today, reflecting a 0.122% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 0.000% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى الدولار الأمريكي has fluctuated between a high of ٠٫٠٢٤ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٢٤ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-08-2024, with a -0.122% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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