الهريفنيا الأوكرانية إلى الدونج الفيتنامي Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى الدونج الفيتنامي history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى الدونج الفيتنامي (VND) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and VND historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى الدونج الفيتنامي exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى الدونج الفيتنامي is currently ٦٠٥٫٦٥٩ today, reflecting a 0.160% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a -0.323% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى الدونج الفيتنامي has fluctuated between a high of ٦١٠٫٠٠٧ on 23-08-2024 and a low of ٦٠٤٫٥٩٢ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a -0.330% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.