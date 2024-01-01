乌克兰格里夫纳 至越南盾 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至越南盾 的汇率目前为 619.188，较昨日变动 0.482%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.791%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至越南盾 的汇率在 22-10-2024 的最高点 619.188 和 16-10-2024 的最低点 607.312 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.419%。