الهريفنيا الأوكرانية إلى نيراس نيجيري Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى نيراس نيجيري history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى نيراس نيجيري (NGN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and NGN historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى نيراس نيجيري exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى نيراس نيجيري is currently ٣٨٫٧٧٢ today, reflecting a 0.080% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 1.072% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى نيراس نيجيري has fluctuated between a high of ٣٨٫٧٩١ on 27-08-2024 and a low of ٣٨٫٣٢١ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a 0.785% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.