乌克兰格里夫纳 至尼日利亚奈拉 历史汇率
欢迎查看 乌克兰格里夫纳 至尼日利亚奈拉 历史摘要。这是 乌克兰格里夫纳 (UAH) 至尼日利亚奈拉 (NGN) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 22-10-2019 到 22-10-2024 5 年的 UAH 和 NGN 历史数据。
UAH 兑 NGN 换算表
1 UAH = 41.36540 NGN
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NGN
乌克兰格里夫纳 至尼日利亚奈拉 汇率历史
今日 乌克兰格里夫纳 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 41.365，较昨日变动 0.673%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.510%。过去一周，乌克兰格里夫纳 至尼日利亚奈拉 的汇率在 21-10-2024 的最高点 41.365 和 15-10-2024 的最低点 40.750 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.586%。
如何将乌克兰格里夫纳兑换成尼日利亚奈拉
- 1
输入金额
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点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择UAH作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择NGN作为要换算的目标货币。
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