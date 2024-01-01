الهريفنيا الأوكرانية إلى كولون كوستاريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى كولون كوستاريكي history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى كولون كوستاريكي (CRC) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and CRC historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى كولون كوستاريكي exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى كولون كوستاريكي is currently ١٢٫٧٥٣ today, reflecting a -0.328% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a 0.891% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى كولون كوستاريكي has fluctuated between a high of ١٢٫٨٥٤ on 27-08-2024 and a low of ١٢٫٦٤١ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 0.561% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كولون كوستاريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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