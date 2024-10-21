乌克兰格里夫纳 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 乌克兰格里夫纳 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 12.559，较昨日变动 0.143%。过去一周，乌克兰格里夫纳 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.083%。

过去一周，乌克兰格里夫纳 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 21-10-2024 的最高点 12.571 和 21-10-2024 的最低点 12.536 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.236%。