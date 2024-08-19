بالبوا بنما إلى غوارانيس باراغواي exchange rate history

1 أدخل المبلغ الخاص بك اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

2 اختر عملاتك انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.