巴拿马巴波亚 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 7,922.350，较昨日变动 -0.006%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.210%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 21-10-2024 的最高点 7,926.650 和 15-10-2024 的最低点 7,821.400 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 0.444%。