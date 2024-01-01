ريال عماني إلى دولار هونغ كونغ Historical Exchange Rates

Welcome to the ريال عماني إلى دولار هونغ كونغ history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى دولار هونغ كونغ (HKD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and HKD historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.

1,000 omr
20,257 hkd

ر.ع.1.000 OMR = $20.26 HKD

Mid-market exchange rate at ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

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OMR إلى HKD مخطط التحويل

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ريال عماني إلى دولار هونغ كونغ exchange rate history

The exchange rate for ريال عماني إلى دولار هونغ كونغ is currently ٢٠٫٢٥٧ today, reflecting a 0.029% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a 0.039% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى دولار هونغ كونغ has fluctuated between a high of ٢٠٫٢٦١ on 23-08-2024 and a low of ٢٠٫٢٢٥ on 20-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-08-2024, with a 0.037% increase in value.

Top currencies on ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.3171.5111.6520.94821.541
1 GBP1.1811.313110.1221.7831.9491.11825.42
1 USD0.8990.762183.8991.3581.4850.85219.367
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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