سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.0490887 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.061% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.0490912 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0490337 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.076%.