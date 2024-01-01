حماسي جديد و دولار إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا exchange rate history

The exchange rate for حماسي جديد و دولار إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا is currently ٢٫٣٩٤ today, reflecting a -0.062% change since yesterday. Over the past week, the value of حماسي جديد و دولار has remained relatively stable, with a 2.297% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of حماسي جديد و دولار إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا has fluctuated between a high of ٢٫٣٩٨ on 21-08-2024 and a low of ٢٫٣٣٩ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.266% increase in value.