حماسي جديد و دولار إلى كولون كوستاريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the حماسي جديد و دولار إلى كولون كوستاريكي history summary. This is the حماسي جديد و دولار (NZD) إلى كولون كوستاريكي (CRC) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NZD and CRC historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
حماسي جديد و دولار إلى كولون كوستاريكي exchange rate history
The exchange rate for حماسي جديد و دولار إلى كولون كوستاريكي is currently ٣٢٢٫٨٥٨ today, reflecting a 0.123% change since yesterday. Over the past week, the value of حماسي جديد و دولار has remained relatively stable, with a 2.722% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of حماسي جديد و دولار إلى كولون كوستاريكي has fluctuated between a high of ٣٢٣٫١٢١ on 23-08-2024 and a low of ٣١٢٫٢٨٥ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.661% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كولون كوستاريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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