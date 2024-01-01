حماسي جديد و دولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل exchange rate history

The exchange rate for حماسي جديد و دولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل is currently ١٫٠٨٢ today, reflecting a -0.037% change since yesterday. Over the past week, the value of حماسي جديد و دولار has remained relatively stable, with a 1.035% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of حماسي جديد و دولار إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل has fluctuated between a high of ١٫٠٨٤ on 20-08-2024 and a low of ١٫٠٧١ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.209% increase in value.