روبية نيبالية إلى ريال عماني

تحويل NPR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
2.898 omr

1.00000 NPR = 0.00290 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:18 UTC
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NPR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663410.964418.3621
1GBP1.1528711.2283101.8011.655871.917571.1118321.1677
1USD0.938550.814133182.87951.34811.561160.905117.2333
1INR0.0113240.00982310.012065710.01626580.01883650.01092070.207932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال العماني
1 NPR0.00290 OMR
5 NPR0.01449 OMR
10 NPR0.02898 OMR
20 NPR0.05797 OMR
50 NPR0.14492 OMR
100 NPR0.28984 OMR
250 NPR0.72459 OMR
500 NPR1.44919 OMR
1000 NPR2.89838 OMR
2000 NPR5.79676 OMR
5000 NPR14.49190 OMR
10000 NPR28.98380 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Nepalese Rupee
1 OMR345.02000 NPR
5 OMR1725.10000 NPR
10 OMR3450.20000 NPR
20 OMR6900.40000 NPR
50 OMR17251.00000 NPR
100 OMR34502.00000 NPR
250 OMR86255.00000 NPR
500 OMR172510.00000 NPR
1000 OMR345020.00000 NPR
2000 OMR690040.00000 NPR
5000 OMR1725100.00000 NPR
10000 OMR3450200.00000 NPR