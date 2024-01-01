10 آلاف ريال عماني إلى روبية نيبالية

تحويل OMR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 omr
3,486,940 npr

ر.ع.1.000 OMR = ₨348.7 NPR

Mid-market exchange rate at 13:20
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OMR إلى NPR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1991.5091.6510.94821.392
1 GBP1.1811.311109.9921.7811.9491.11825.247
1 USD0.90.763183.9031.3581.4860.85319.258
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Nepalese Rupee
1 OMR٣٤٨٫٦٩٤٠٠ NPR
5 OMR١٬٧٤٣٫٤٧٠٠٠ NPR
10 OMR٣٬٤٨٦٫٩٤٠٠٠ NPR
20 OMR٦٬٩٧٣٫٨٨٠٠٠ NPR
50 OMR١٧٬٤٣٤٫٧٠٠٠٠ NPR
100 OMR٣٤٬٨٦٩٫٤٠٠٠٠ NPR
250 OMR٨٧٬١٧٣٫٥٠٠٠٠ NPR
500 OMR١٧٤٬٣٤٧٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 OMR٣٤٨٬٦٩٤٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 OMR٦٩٧٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 OMR١٬٧٤٣٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 OMR٣٬٤٨٦٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال العماني
1 NPR٠٫٠٠٢٨٧ OMR
5 NPR٠٫٠١٤٣٤ OMR
10 NPR٠٫٠٢٨٦٨ OMR
20 NPR٠٫٠٥٧٣٦ OMR
50 NPR٠٫١٤٣٣٩ OMR
100 NPR٠٫٢٨٦٧٨ OMR
250 NPR٠٫٧١٦٩٦ OMR
500 NPR١٫٤٣٣٩٢ OMR
1000 NPR٢٫٨٦٧٨٤ OMR
2000 NPR٥٫٧٣٥٦٨ OMR
5000 NPR١٤٫٣٣٩٢٠ OMR
10000 NPR٢٨٫٦٧٨٤٠ OMR