Nepal rupisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile NPR → OMR çevirin

1.000 npr
2,898 omr

1.00000 NPR = 0.00290 OMR

15:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0762589.35351.452131.651320.9473718.3695
1 GBP1.1691311.25835104.4721.697831.930721.107621.4776
1 USD0.929150.794691183.0231.349251.534330.8802517.0681
1 INR0.01119150.009571940.012044910.01625150.01848080.01060250.205583

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Nepal rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Umman Riyali
1 NPR0.00290 OMR
5 NPR0.01449 OMR
10 NPR0.02898 OMR
20 NPR0.05795 OMR
50 NPR0.14488 OMR
100 NPR0.28976 OMR
250 NPR0.72440 OMR
500 NPR1.44879 OMR
1000 NPR2.89758 OMR
2000 NPR5.79516 OMR
5000 NPR14.48790 OMR
10000 NPR28.97580 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Nepal Rupisi
1 OMR345.11600 NPR
5 OMR1725.58000 NPR
10 OMR3451.16000 NPR
20 OMR6902.32000 NPR
50 OMR17255.80000 NPR
100 OMR34511.60000 NPR
250 OMR86279.00000 NPR
500 OMR172558.00000 NPR
1000 OMR345116.00000 NPR
2000 OMR690232.00000 NPR
5000 OMR1725580.00000 NPR
10000 OMR3451160.00000 NPR