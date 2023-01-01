20 Nepal rupisinden Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile NPR → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Nepal Rupisi
|1 OMR
|345.11200 NPR
|5 OMR
|1725.56000 NPR
|10 OMR
|3451.12000 NPR
|20 OMR
|6902.24000 NPR
|50 OMR
|17255.60000 NPR
|100 OMR
|34511.20000 NPR
|250 OMR
|86278.00000 NPR
|500 OMR
|172556.00000 NPR
|1000 OMR
|345112.00000 NPR
|2000 OMR
|690224.00000 NPR
|5000 OMR
|1725560.00000 NPR
|10000 OMR
|3451120.00000 NPR