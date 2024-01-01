10 آلاف روبية نيبالية إلى ريال عماني

تحويل NPR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 npr
28.681 omr

₨1.000 NPR = ر.ع.0.002868 OMR

Mid-market exchange rate at 07:11
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NPR إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.351.5121.6550.94721.684
1 GBP1.17911.312110.0661.7831.9511.11725.566
1 USD0.8980.762183.8731.3591.4870.85119.482
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال العماني
1 NPR٠٫٠٠٢٨٧ OMR
5 NPR٠٫٠١٤٣٤ OMR
10 NPR٠٫٠٢٨٦٨ OMR
20 NPR٠٫٠٥٧٣٦ OMR
50 NPR٠٫١٤٣٤١ OMR
100 NPR٠٫٢٨٦٨١ OMR
250 NPR٠٫٧١٧٠٣ OMR
500 NPR١٫٤٣٤٠٦ OMR
1000 NPR٢٫٨٦٨١١ OMR
2000 NPR٥٫٧٣٦٢٢ OMR
5000 NPR١٤٫٣٤٠٥٥ OMR
10000 NPR٢٨٫٦٨١١٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Nepalese Rupee
1 OMR٣٤٨٫٦٦٢٠٠ NPR
5 OMR١٬٧٤٣٫٣١٠٠٠ NPR
10 OMR٣٬٤٨٦٫٦٢٠٠٠ NPR
20 OMR٦٬٩٧٣٫٢٤٠٠٠ NPR
50 OMR١٧٬٤٣٣٫١٠٠٠٠ NPR
100 OMR٣٤٬٨٦٦٫٢٠٠٠٠ NPR
250 OMR٨٧٬١٦٥٫٥٠٠٠٠ NPR
500 OMR١٧٤٬٣٣١٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 OMR٣٤٨٬٦٦٢٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 OMR٦٩٧٬٣٢٤٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 OMR١٬٧٤٣٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 OMR٣٬٤٨٦٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ NPR