روبية نيبالية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NPR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٦٢٤٫٦٦ btn

1.00000 NPR = 0.62466 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NPR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 BTN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / نغولتروم بوتاني
1 NPR0.62466 BTN
5 NPR3.12330 BTN
10 NPR6.24660 BTN
20 NPR12.49320 BTN
50 NPR31.23300 BTN
100 NPR62.46600 BTN
250 NPR156.16500 BTN
500 NPR312.33000 BTN
1000 NPR624.66000 BTN
2000 NPR1249.32000 BTN
5000 NPR3123.30000 BTN
10000 NPR6246.60000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Nepalese Rupee
1 BTN1.60087 NPR
5 BTN8.00435 NPR
10 BTN16.00870 NPR
20 BTN32.01740 NPR
50 BTN80.04350 NPR
100 BTN160.08700 NPR
250 BTN400.21750 NPR
500 BTN800.43500 NPR
1000 BTN1600.87000 NPR
2000 BTN3201.74000 NPR
5000 BTN8004.35000 NPR
10000 BTN16008.70000 NPR