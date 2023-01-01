Непальские рупии в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте NPR в BTN по реальному обменному курсу

1 000 npr
625,16 btn

1.00000 NPR = 0.62516 BTN

Среднерыночный курс в 11:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NPR к BTN

1 мин. назад 1 NPR → 0 BTN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075189.10051.458161.677350.958818.535
1GBP1.1614411.24865103.4841.693541.948121.1135921.5271
1USD0.930150.800865182.87651.35631.560180.891817.2403
1INR0.01122330.009663350.012066110.01636530.01882540.01076060.208024

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из непальских рупий в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NPR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NPR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for непальская рупия

NPR в USD

NPR в EUR

NPR в GBP

NPR в INR

NPR в JPY

NPR в RUB

NPR в AUD

NPR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Непальская рупия / Бутанский нгултрум
1 NPR0.62516 BTN
5 NPR3.12580 BTN
10 NPR6.25160 BTN
20 NPR12.50320 BTN
50 NPR31.25800 BTN
100 NPR62.51600 BTN
250 NPR156.29000 BTN
500 NPR312.58000 BTN
1000 NPR625.16000 BTN
2000 NPR1250.32000 BTN
5000 NPR3125.80000 BTN
10000 NPR6251.60000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Непальская рупия
1 BTN1.59959 NPR
5 BTN7.99795 NPR
10 BTN15.99590 NPR
20 BTN31.99180 NPR
50 BTN79.97950 NPR
100 BTN159.95900 NPR
250 BTN399.89750 NPR
500 BTN799.79500 NPR
1000 BTN1599.59000 NPR
2000 BTN3199.18000 NPR
5000 BTN7997.95000 NPR
10000 BTN15995.90000 NPR