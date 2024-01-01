Nepal rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile NPR → BTN çevirin

1.000 npr
624,85 btn

1.00000 NPR = 0.62485 BTN

15:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855621.0766589.38981.452561.651940.9475118.3717
1 GBP1.1687411.25835104.4761.69771.930721.107421.4722
1 USD0.92880.794691183.02591.349151.534330.8800517.0638
1 INR0.0111870.009571610.012044410.01624970.01848010.01059970.205524

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Nepal rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 NPR0.62485 BTN
5 NPR3.12423 BTN
10 NPR6.24846 BTN
20 NPR12.49692 BTN
50 NPR31.24230 BTN
100 NPR62.48460 BTN
250 NPR156.21150 BTN
500 NPR312.42300 BTN
1000 NPR624.84600 BTN
2000 NPR1249.69200 BTN
5000 NPR3124.23000 BTN
10000 NPR6248.46000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Nepal Rupisi
1 BTN1.60040 NPR
5 BTN8.00200 NPR
10 BTN16.00400 NPR
20 BTN32.00800 NPR
50 BTN80.02000 NPR
100 BTN160.04000 NPR
250 BTN400.10000 NPR
500 BTN800.20000 NPR
1000 BTN1600.40000 NPR
2000 BTN3200.80000 NPR
5000 BTN8002.00000 NPR
10000 BTN16004.00000 NPR