5 бутанских нгултрумов в непальские рупии

Сконвертируйте BTN в NPR по реальному обменному курсу

5 btn
8,00 npr

Nu.1,000 BTN = ₨1,601 NPR

Среднерыночный курс в 00:54
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1 BTN в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,60191,6076
Низкий1,59931,5973
В среднем1,60061,6006
Изменить-0.02%-0.06%
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Соотношение 1 BTN к NPR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к NPR составил 1,6019, а минимальный — 1,5993. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6006. Изменение курса BTN к NPR в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к NPR составил 1,6076, а минимальный — 1,5973. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6006. Изменение курса BTN к NPR в процентном соотношении составило -0.06.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2660,9180,7731,3441,6571,492
1 CAD0,729113,3240,670,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,89510,8411,4641,8041,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Непальская рупия
1 BTN1,60093 NPR
5 BTN8,00465 NPR
10 BTN16,00930 NPR
20 BTN32,01860 NPR
50 BTN80,04650 NPR
100 BTN160,09300 NPR
250 BTN400,23250 NPR
500 BTN800,46500 NPR
1000 BTN1 600,93000 NPR
2000 BTN3 201,86000 NPR
5000 BTN8 004,65000 NPR
10000 BTN16 009,30000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Бутанский нгултрум
1 NPR0,62464 BTN
5 NPR3,12318 BTN
10 NPR6,24636 BTN
20 NPR12,49272 BTN
50 NPR31,23180 BTN
100 NPR62,46360 BTN
250 NPR156,15900 BTN
500 NPR312,31800 BTN
1000 NPR624,63600 BTN
2000 NPR1 249,27200 BTN
5000 NPR3 123,18000 BTN
10000 NPR6 246,36000 BTN