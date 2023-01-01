روبية موريشية إلى ريال عماني
تحويل MUR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال عماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال العماني / Mauritian Rupee
|1 OMR
|115.97900 MUR
|5 OMR
|579.89500 MUR
|10 OMR
|1159.79000 MUR
|20 OMR
|2319.58000 MUR
|50 OMR
|5798.95000 MUR
|100 OMR
|11597.90000 MUR
|250 OMR
|28994.75000 MUR
|500 OMR
|57989.50000 MUR
|1000 OMR
|115979.00000 MUR
|2000 OMR
|231958.00000 MUR
|5000 OMR
|579895.00000 MUR
|10000 OMR
|1159790.00000 MUR