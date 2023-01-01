روبية موريشية إلى ريال عماني

تحويل MUR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
8.622 omr

1.00000 MUR = 0.00862 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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MUR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال العماني
1 MUR0.00862 OMR
5 MUR0.04311 OMR
10 MUR0.08622 OMR
20 MUR0.17245 OMR
50 MUR0.43111 OMR
100 MUR0.86223 OMR
250 MUR2.15557 OMR
500 MUR4.31114 OMR
1000 MUR8.62228 OMR
2000 MUR17.24456 OMR
5000 MUR43.11140 OMR
10000 MUR86.22280 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Mauritian Rupee
1 OMR115.97900 MUR
5 OMR579.89500 MUR
10 OMR1159.79000 MUR
20 OMR2319.58000 MUR
50 OMR5798.95000 MUR
100 OMR11597.90000 MUR
250 OMR28994.75000 MUR
500 OMR57989.50000 MUR
1000 OMR115979.00000 MUR
2000 OMR231958.00000 MUR
5000 OMR579895.00000 MUR
10000 OMR1159790.00000 MUR