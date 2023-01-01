Маврикийские рупии в оманские риалы

Сконвертируйте MUR в OMR по реальному обменному курсу

1000 mur
8.531 omr

1.00000 MUR = 0.00853 OMR

Среднерыночный курс в 22:41 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MUR к OMR

1 мин. назад 1 MUR → 0 OMR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.07689.15741.458141.673930.958818.5379
1GBP1.1613711.24955103.5381.693331.943921.1135221.5279
1USD0.929350.800288182.861.355151.555690.891117.2285
1INR0.01121610.009658320.012068510.01635470.0187750.01075430.207923

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for маврикийская рупия

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Маврикийская рупия / Оманский риал
1 MUR0.00853 OMR
5 MUR0.04265 OMR
10 MUR0.08531 OMR
20 MUR0.17061 OMR
50 MUR0.42653 OMR
100 MUR0.85306 OMR
250 MUR2.13264 OMR
500 MUR4.26529 OMR
1000 MUR8.53058 OMR
2000 MUR17.06116 OMR
5000 MUR42.65290 OMR
10000 MUR85.30580 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Маврикийская рупия
1 OMR117.22500 MUR
5 OMR586.12500 MUR
10 OMR1172.25000 MUR
20 OMR2344.50000 MUR
50 OMR5861.25000 MUR
100 OMR11722.50000 MUR
250 OMR29306.25000 MUR
500 OMR58612.50000 MUR
1000 OMR117225.00000 MUR
2000 OMR234450.00000 MUR
5000 OMR586125.00000 MUR
10000 OMR1172250.00000 MUR