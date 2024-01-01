10 маврикийских рупий в оманские риалы

Сконвертируйте MUR в OMR по реальному обменному курсу

10 mur
0,082 omr

₨1,000 MUR = ر.ع.0,008239 OMR

Среднерыночный курс в 20:18
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1 MUR в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00830,0084
Низкий0,00780,0078
В среднем0,00810,0082
Изменить2.40%1.45%
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Соотношение 1 MUR к OMR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к OMR составил 0,0083, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0081. Изменение курса MUR к OMR в процентном соотношении составило 2.40.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к OMR составил 0,0084, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0082. Изменение курса MUR к OMR в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Оманский риал
1 MUR0,00824 OMR
5 MUR0,04119 OMR
10 MUR0,08239 OMR
20 MUR0,16477 OMR
50 MUR0,41193 OMR
100 MUR0,82387 OMR
250 MUR2,05967 OMR
500 MUR4,11935 OMR
1000 MUR8,23869 OMR
2000 MUR16,47738 OMR
5000 MUR41,19345 OMR
10000 MUR82,38690 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Маврикийская рупия
1 OMR121,37900 MUR
5 OMR606,89500 MUR
10 OMR1 213,79000 MUR
20 OMR2 427,58000 MUR
50 OMR6 068,95000 MUR
100 OMR12 137,90000 MUR
250 OMR30 344,75000 MUR
500 OMR60 689,50000 MUR
1000 OMR121 379,00000 MUR
2000 OMR242 758,00000 MUR
5000 OMR606 895,00000 MUR
10000 OMR1 213 790,00000 MUR