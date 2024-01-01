1 оманский риал в маврикийские рупии

Сконвертируйте OMR в MUR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₨120,6 MUR

Среднерыночный курс в 15:01
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График изменения обменного курса OMR к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 OMR в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий120,7300121,0650
Низкий119,0510118,4890
В среднем119,9429119,8514
Изменение0.66%-0.03%
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Соотношение 1 OMR к MUR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MUR составил 120,7300, а минимальный — 119,0510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 119,9429. Изменение курса OMR к MUR в процентном соотношении составило 0.66.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MUR составил 121,0650, а минимальный — 118,4890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 119,8514. Изменение курса OMR к MUR в процентном соотношении составило -0.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Маврикийская рупия
1 OMR120,55700 MUR
5 OMR602,78500 MUR
10 OMR1 205,57000 MUR
20 OMR2 411,14000 MUR
50 OMR6 027,85000 MUR
100 OMR12 055,70000 MUR
250 OMR30 139,25000 MUR
500 OMR60 278,50000 MUR
1000 OMR120 557,00000 MUR
2000 OMR241 114,00000 MUR
5000 OMR602 785,00000 MUR
10000 OMR1 205 570,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Оманский риал
1 MUR0,00829 OMR
5 MUR0,04147 OMR
10 MUR0,08295 OMR
20 MUR0,16590 OMR
50 MUR0,41474 OMR
100 MUR0,82948 OMR
250 MUR2,07371 OMR
500 MUR4,14742 OMR
1000 MUR8,29484 OMR
2000 MUR16,58968 OMR
5000 MUR41,47420 OMR
10000 MUR82,94840 OMR