1 阿曼里亚尔兑毛里求斯卢比

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阿曼里亚尔/毛里求斯卢比汇率
1 OMR120.41200 MUR
5 OMR602.06000 MUR
10 OMR1,204.12000 MUR
20 OMR2,408.24000 MUR
50 OMR6,020.60000 MUR
100 OMR12,041.20000 MUR
250 OMR30,103.00000 MUR
500 OMR60,206.00000 MUR
1000 OMR120,412.00000 MUR
2000 OMR240,824.00000 MUR
5000 OMR602,060.00000 MUR
10000 OMR1,204,120.00000 MUR
毛里求斯卢比/阿曼里亚尔汇率
1 MUR0.00830 OMR
5 MUR0.04152 OMR
10 MUR0.08305 OMR
20 MUR0.16610 OMR
50 MUR0.41524 OMR
100 MUR0.83048 OMR
250 MUR2.07620 OMR
500 MUR4.15241 OMR
1000 MUR8.30481 OMR
2000 MUR16.60962 OMR
5000 MUR41.52405 OMR
10000 MUR83.04810 OMR