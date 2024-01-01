2 000 маврикийских рупий в оманские риалы
Сконвертируйте MUR в OMR по реальному обменному курсу
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|1 MUR в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0083
|0,0084
|Низкий
|0,0078
|0,0078
|В среднем
|0,0081
|0,0082
|Изменить
|2.40%
|1.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к OMR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к OMR составил 0,0083, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0081. Изменение курса MUR к OMR в процентном соотношении составило 2.40.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к OMR составил 0,0084, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0082. Изменение курса MUR к OMR в процентном соотношении составило 1.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Маврикийская рупия
|1 OMR
|121,37900 MUR
|5 OMR
|606,89500 MUR
|10 OMR
|1 213,79000 MUR
|20 OMR
|2 427,58000 MUR
|50 OMR
|6 068,95000 MUR
|100 OMR
|12 137,90000 MUR
|250 OMR
|30 344,75000 MUR
|500 OMR
|60 689,50000 MUR
|1000 OMR
|121 379,00000 MUR
|2000 OMR
|242 758,00000 MUR
|5000 OMR
|606 895,00000 MUR
|10000 OMR
|1 213 790,00000 MUR