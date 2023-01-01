روبية موريشية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MUR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٬٨٥٩٫٩٩ btn

1.00000 MUR = 1.85999 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61751.437041.661420.9642518.3686
1GBP1.1532711.22945102.21.65731.916081.1120421.184
1USD0.938050.813372183.1271.3481.558480.904517.2305
1INR0.01128440.009784690.012029810.01621620.01874820.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / نغولتروم بوتاني
1 MUR1.85999 BTN
5 MUR9.29995 BTN
10 MUR18.59990 BTN
20 MUR37.19980 BTN
50 MUR92.99950 BTN
100 MUR185.99900 BTN
250 MUR464.99750 BTN
500 MUR929.99500 BTN
1000 MUR1859.99000 BTN
2000 MUR3719.98000 BTN
5000 MUR9299.95000 BTN
10000 MUR18599.90000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritian Rupee
1 BTN0.53764 MUR
5 BTN2.68819 MUR
10 BTN5.37637 MUR
20 BTN10.75274 MUR
50 BTN26.88185 MUR
100 BTN53.76370 MUR
250 BTN134.40925 MUR
500 BTN268.81850 MUR
1000 BTN537.63700 MUR
2000 BTN1075.27400 MUR
5000 BTN2688.18500 MUR
10000 BTN5376.37000 MUR