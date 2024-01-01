Mauritius rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MUR → BTN çevirin

1.000 mur
1.805,35 btn

1.00000 MUR = 1.80535 BTN

13:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856421.0745589.23061.454351.651760.94805518.3632
1 GBP1.1676511.2547104.191.698171.928681.10721.4418
1 USD0.930650.797003183.041.353451.537160.882317.0892
1 INR0.01120690.009597820.012042410.01629880.01851110.0106250.205795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 MUR1.80535 BTN
5 MUR9.02675 BTN
10 MUR18.05350 BTN
20 MUR36.10700 BTN
50 MUR90.26750 BTN
100 MUR180.53500 BTN
250 MUR451.33750 BTN
500 MUR902.67500 BTN
1000 MUR1805.35000 BTN
2000 MUR3610.70000 BTN
5000 MUR9026.75000 BTN
10000 MUR18053.50000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Mauritius Rupisi
1 BTN0.55391 MUR
5 BTN2.76955 MUR
10 BTN5.53910 MUR
20 BTN11.07820 MUR
50 BTN27.69550 MUR
100 BTN55.39100 MUR
250 BTN138.47750 MUR
500 BTN276.95500 MUR
1000 BTN553.91000 MUR
2000 BTN1107.82000 MUR
5000 BTN2769.55000 MUR
10000 BTN5539.10000 MUR