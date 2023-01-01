ليو مولدوفي إلى فرنك سويسري

تحويل MDL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
50.24 chf

1.00000 MDL = 0.05024 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18 UTC
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MDL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.96418.3649
1GBP1.153411.2292102.1711.658011.916431.1118821.1805
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.904517.2311
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088190.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الفرنك السويسري
1 MDL0.05024 CHF
5 MDL0.25118 CHF
10 MDL0.50236 CHF
20 MDL1.00472 CHF
50 MDL2.51180 CHF
100 MDL5.02360 CHF
250 MDL12.55900 CHF
500 MDL25.11800 CHF
1000 MDL50.23600 CHF
2000 MDL100.47200 CHF
5000 MDL251.18000 CHF
10000 MDL502.36000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / مولدوفى Leu
1 CHF19.90600 MDL
5 CHF99.53000 MDL
10 CHF199.06000 MDL
20 CHF398.12000 MDL
50 CHF995.30000 MDL
100 CHF1990.60000 MDL
250 CHF4976.50000 MDL
500 CHF9953.00000 MDL
1000 CHF19906.00000 MDL
2000 CHF39812.00000 MDL
5000 CHF99530.00000 MDL
10000 CHF199060.00000 MDL