Молдавские леи в швейцарские франки

Сконвертируйте MDL в CHF по реальному обменному курсу

1000 mdl
49.65 chf

1.00000 MDL = 0.04965 CHF

Среднерыночный курс в 22:23 UTC
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График изменения обменного курса MDL к CHF

1 мин. назад 1 MDL → 0 CHF
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075689.12421.457871.673960.958618.5319
1GBP1.1613711.2492103.5091.693171.944131.1132921.523
1USD0.92970.800512182.861.35541.55630.891217.2294
1INR0.01122030.009661020.012068510.01635770.01878230.01075550.207934

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Швейцарский франк
1 MDL0.04965 CHF
5 MDL0.24824 CHF
10 MDL0.49649 CHF
20 MDL0.99298 CHF
50 MDL2.48245 CHF
100 MDL4.96490 CHF
250 MDL12.41225 CHF
500 MDL24.82450 CHF
1000 MDL49.64900 CHF
2000 MDL99.29800 CHF
5000 MDL248.24500 CHF
10000 MDL496.49000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Молдавский лей
1 CHF20.14140 MDL
5 CHF100.70700 MDL
10 CHF201.41400 MDL
20 CHF402.82800 MDL
50 CHF1007.07000 MDL
100 CHF2014.14000 MDL
250 CHF5035.35000 MDL
500 CHF10070.70000 MDL
1000 CHF20141.40000 MDL
2000 CHF40282.80000 MDL
5000 CHF100707.00000 MDL
10000 CHF201414.00000 MDL