Молдавские леи в швейцарские франки
Сконвертируйте MDL в CHF по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MDL к CHF
1 MDL = 0.04965 CHF
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Швейцарский франк / Молдавский лей
|1 CHF
|20.14140 MDL
|5 CHF
|100.70700 MDL
|10 CHF
|201.41400 MDL
|20 CHF
|402.82800 MDL
|50 CHF
|1007.07000 MDL
|100 CHF
|2014.14000 MDL
|250 CHF
|5035.35000 MDL
|500 CHF
|10070.70000 MDL
|1000 CHF
|20141.40000 MDL
|2000 CHF
|40282.80000 MDL
|5000 CHF
|100707.00000 MDL
|10000 CHF
|201414.00000 MDL