Moldova leyinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MDL → CHF çevirin

1.000 mdl
49,46 chf

1.00000 MDL = 0.04946 CHF

11:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855681.0736589.15421.453781.65190.94805518.3332
1 GBP1.1686611.25475104.1921.698991.930531.1079621.4256
1 USD0.93140.796972183.03841.354051.538580.8830517.0756
1 INR0.01121650.009597630.012042610.01630630.01852850.01063420.205635

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / İsviçre Frangı
1 MDL0.04946 CHF
5 MDL0.24731 CHF
10 MDL0.49461 CHF
20 MDL0.98923 CHF
50 MDL2.47307 CHF
100 MDL4.94614 CHF
250 MDL12.36535 CHF
500 MDL24.73070 CHF
1000 MDL49.46140 CHF
2000 MDL98.92280 CHF
5000 MDL247.30700 CHF
10000 MDL494.61400 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Moldova Leyi
1 CHF20.21780 MDL
5 CHF101.08900 MDL
10 CHF202.17800 MDL
20 CHF404.35600 MDL
50 CHF1010.89000 MDL
100 CHF2021.78000 MDL
250 CHF5054.45000 MDL
500 CHF10108.90000 MDL
1000 CHF20217.80000 MDL
2000 CHF40435.60000 MDL
5000 CHF101089.00000 MDL
10000 CHF202178.00000 MDL